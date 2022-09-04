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Артём Ребров прокомментировал свой последний матч

Артём Ребров прокомментировал свой последний матч
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Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал об эмоциях близких после прощального матча игрока. На прошлой неделе голкипер провёл прощальную игру в матче между легендами «Зенита» и красно-белых.

«Я знаю, насколько важен был этот матч для трёх моих близких. Мальчишки хотели увидеть папу ещё раз на футбольном поле с активной частью болельщиков за спиной, чтобы пазл сложился: он —больше не профессиональный вратарь. Жена очень сильно переживала и хотела этого прощания больше меня, потому что понимала всю ценность момента для меня. Спасибо тебе за все, моя самая большая семья», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Сейчас Ребров занимает в «Спартаке» должность технического директора, которую он занял сразу после объявления о завершении профессиональной карьеры.

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