Артём Ребров прокомментировал свой последний матч

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал об эмоциях близких после прощального матча игрока. На прошлой неделе голкипер провёл прощальную игру в матче между легендами «Зенита» и красно-белых.
«Я знаю, насколько важен был этот матч для трёх моих близких. Мальчишки хотели увидеть папу ещё раз на футбольном поле с активной частью болельщиков за спиной, чтобы пазл сложился: он —больше не профессиональный вратарь. Жена очень сильно переживала и хотела этого прощания больше меня, потому что понимала всю ценность момента для меня. Спасибо тебе за все, моя самая большая семья», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
Сейчас Ребров занимает в «Спартаке» должность технического директора, которую он занял сразу после объявления о завершении профессиональной карьеры.
- 4 сентября 2022
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