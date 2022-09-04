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Сафонов: Кубок России стал отдушиной после отстранения от еврокубков

Сафонов: Кубок России стал отдушиной после отстранения от еврокубков
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что новый формат Кубка России является для него отдушиной на фоне отстранения российский команд от еврокубков. Футболист заявил, что видит в групповом этапе Кубка России сплошные плюсы.

«Естественно, мы смотрим, как играются еврокубки, видим это по телевизору. Нам безумно хочется играть там. И есть какая-то отдушина именно в Кубке России, в групповом этапе. Меня лично радует, что есть много игр. У ребят есть шанс проявить себя, показать. У всех футболистов есть практика. Я вижу только плюсы в этом», – приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Ранее тренер сборной России Виктор Онопко предположил, что Россию вернут в еврокубки менее чем через два года.

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