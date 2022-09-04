Сафонов: Кубок России стал отдушиной после отстранения от еврокубков

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что новый формат Кубка России является для него отдушиной на фоне отстранения российский команд от еврокубков. Футболист заявил, что видит в групповом этапе Кубка России сплошные плюсы.
«Естественно, мы смотрим, как играются еврокубки, видим это по телевизору. Нам безумно хочется играть там. И есть какая-то отдушина именно в Кубке России, в групповом этапе. Меня лично радует, что есть много игр. У ребят есть шанс проявить себя, показать. У всех футболистов есть практика. Я вижу только плюсы в этом», – приводит слова Сафонова Metaratings.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Ранее тренер сборной России Виктор Онопко предположил, что Россию вернут в еврокубки менее чем через два года.
- 4 сентября 2022
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