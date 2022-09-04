Форвард «Факела» Максимов жёстко раскритиковал судейство в игре с «Пари НН»

Нападающий «Факела» Максим Максимов прокомментировал работу судей в матче 8-го тура РПЛ с «Пари Нижним Новгородом» (1:3).
«Сложно что-то говорить, потому что результата мы снова не добились, хотя первыми забили гол. Как это уже было в нынешнем сезоне, повели в счёте. Думаю, выглядели неплохо и вполне могли рассчитывать на положительный результат, если бы не первый пенальти в наши ворота. По нему очень много вопросов.
Во-первых, наш игрок даже не видел мяча, смотрел в другую сторону, рука находилась в естественном положении. Там ещё большие сомнения был ли вообще контакт мяча и руки. Во-вторых, на семинарах, которые проводит Николай Левников, нам объясняют одно, а по факту в играх выносятся противоположные решения. Любопытно, что инспектором на игре сегодня был как раз Левников.
В-третьих, не понимаю, почему не вмешался VAR в этой ситуации. Ясно же, что это как раз очевидная ошибка главного судьи, которая должна быть исправлена, но этого не произошло. Короче говоря, вопросов по этому эпизоду, повторю, очень много. А он имел ключевое значение в матче», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 4 сентября 2022
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