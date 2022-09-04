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Тренер «Факела» Василенко прокомментировал поражение в игре с «Пари НН»

Тренер «Факела» Василенко прокомментировал поражение в игре с «Пари НН»
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Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал поражение в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижним Новгородом» со счётом 3:1. Воронежцы забили гол в первом тайме, нижегородцы во второй половине забили 3 мяча.

«Обидно, что упустили игру, проиграли. Во вторых таймах мы играли, хоть и пропустили 3 мяча. Наши действия во втором тайме не отличались от игры в первом, всегда старались отодвинуть игру от своих ворот. Просто в первом тайме мы выходили в атаки, а во втором — нет», — сказал Василенко на послематчевой пресс-конференции.

«Пари Нижний Новгород» набрал девять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (4) — на 14-м месте.

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