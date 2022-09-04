Галактионов: болельщики аплодируют нашей команде за тот футбол, который мы показываем

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал волевую победу над «Факелом» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1.
«Мы недостаточно активно начали первый тайм. И дело даже не в пропущенном голе. Наши игроки не сразу включились в игру. Возможно, это связано с большим выплеском эмоций в кубковой игре с «Локомотивом». И первая половина встречи нам, мягко говоря, не удалась. А во втором тайме мы и мяч вниз положили, и совсем по-другому стали действовать. А игроки, вышедшие на замены, добавили нам свежести, скорости и самое главное – принесли результат.
С учетом международного опыта, который есть у нашего тренерского штаба, и большого количества игр в РПЛ, мы понимаем, как команду восстановить и подготовить к игре в режиме через два дня на третий или через три на четвертый. С этим проблем нет. Что же касается второго вопроса, то, безусловно, с первых минут надо верить в себя, надо сразу же начинать играть от себя. Нужно перестраиваться ментально, и мы к этому постепенно идем. Самое главное, что ребята это направление приняли. И вы видите, как болельщики аплодируют команде за тот футбол, который она показывает. Это дорогого стоит», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.
- 4 сентября 2022
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