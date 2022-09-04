Защитник «Челси» Джеймс продлит контракт с клубом до 2028 года
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Защитник «Челси» Рис Джеймс в скором времени подпишет новый контракт с клубом. Следующее соглашение будет рассчитано до 2028 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Реал».
По информации источника, руководство лондонцев хочет, чтобы в контракт была включена опция продления на сезон. Переговоры по условиям нового контракта выходят на последнюю стадию.
22-летний Джеймс — воспитанник английского клуба. В нынешнем сезоне в 5 матчах во всех турнирах защитник забил один гол и отдал одну голевую передачу. Нынешнее соглашение между Джеймсом и «Челси» истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского футболиста в € 55 млн.
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