ЦСКА и «Крылья Советов» огласили стартовые составы на матч

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Соколов, Коваленко, Ежов, Глушенков, Якуба.
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Карраскаль, Мендес, Чалов.
После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Владимира Федотова занимает пятое место в чемпионате России. Красно-синие набрали 14 очков. Самарцы располагаются на 11-й строчке национального первенства. В активе подопечных Игоря Осинькина девять очков. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнире.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогать ему будут Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин. Резервный рефери — Андрей Фисенко.
- 4 сентября 2022
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