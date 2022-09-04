Мауро Икарди не вошёл в заявку «ПСЖ» на матчи Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди не попал в заявку команды на матчи Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Всего список вошло 25 футболистов.



Заявка «Пари Сен-Жермен»: Навас, Рико, Лавалье, Летелье, Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Бернат, Мендеш, Мукиеле, Верратти, Руис, Данило, Витинья, Саншеш, Солер, Мбаппе, Неймар, Сарабиа, Месси, Экитике.



В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Пари Сен-Жермен» сыграет с итальянским «Ювентусом». Встреча состоится 6 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками «ПСЖ» и «Ювентуса» по группе Н Лиги чемпионов УЕФА являются «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы.