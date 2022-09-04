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Маркиньос: «ПСЖ» должен эффективно играть в обороне в матче с «Ювентусом». Форварды забьют

Маркиньос: «ПСЖ» должен эффективно играть в обороне в матче с «Ювентусом». Форварды забьют
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».

«Мы провели отличную подготовку и несколько хороших матчей. Понятно, что матчи Лиги чемпионов особенные, у них есть особый контекст. Подготовка завершена. Теперь нужно хорошо сыграть дома.

Несколько матчей без пропущенных голов дают нам определённую уверенность. Несмотря на то, что мы атакующая команда, нам удаётся хорошо справляться с моментами у своих ворот. Важно действовать эффективно в обороне. Мы знаем, что наши нападающие обязательно забьют как минимум один или два гола», — приводит слова Маркиньоса Get French Football News.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» — «Ювентус» состоится 6 сентября.

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