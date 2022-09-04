Слуцкий подвёл итоги трансферной кампании «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл промежуточные итоги трансферного окна для казанской команды. В это межсезонье клуб пополнили Артём Попов, Валерий Чуперка, Александр Беленов, Александр Мартынович, Алан Дзагоев, Дмитрий Кабутов и ещё несколько игроков.
«Самошников — хороший футболист, правый и левый защитник. Несколько лет играл в нашей команде. Это тоже удачный трансфер. Очень нервное трансферное окно, как и все последние окна. Потому что в очередной раз новая команда, большое количество футболистов, которые считали и считают, что они должны играть на более высоком уровне. Наверное, справедливо это делают.
Поэтому окно для нас не самое лучшее время. Это было и в прошлом сезоне, когда мы удачно выступили и большая группа игроков имела предложения от топовых российских и зарубежных клубов. Были очень сложные переговоры, кого-то удалось сохранить, кого-то не удалось. Сейчас очень похожая ситуация, поэтому мы ждём окончания трансферного окна. Скорее не с целью приобрести ещё кого-либо, а с целью уже удостовериться, что никто из оставшихся футболистов команду не покинет», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
- 4 сентября 2022
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