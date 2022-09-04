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Юрий Сёмин: как мне работа корреспондентом на матче «Амкара»? Замечательно

Юрий Сёмин: как мне работа корреспондентом на матче «Амкара»? Замечательно
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал свою работу корреспондентом на матче Первой лиги пермского «Амкара» с «Оренбургом-2».

«Как мне работа корреспондентом на матче «Амкара»? Замечательно», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, последним местом работы Юрия Сёмина стал футбольный клуб «Ростов», который специалист возглавил после того, как Валерий Карпин стал главным тренером сборной России. Ранее специалист долго время тренировал московский «Локомотив». Под его руководством железнодорожники трижды становились чемпионами России — в 2002, 2004 и 2018 годах соответственно. Также Сёмин шесть раз приводил «Локомотив» к трофею Кубка России и три раза – в Суперкубке страны.

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