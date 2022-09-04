Юран: моё будущее? Скоро всё узнаете. Это будет клуб РПЛ

Известный российский экс-футболист Сергей Юран прокомментировал информацию, что в скором времени он может возглавить клуб Российской Премьер-Лиги.
«О тренерской деятельности скоро узнаете. Это будет клуб РПЛ», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Юран покинул «Химки» в начале августа текущего года. После назначения Сергея Писарева «Химки» потерпели три поражения подряд в чемпионате и одну – в Фонбет Кубке России. За неудовлетворительные результаты Писарев был освобождён от своей должности. Как сообщают многие источники, подмосковную команду может вновь возглавить Сергей Юран. На данный момент «Химки» занимают 13-е место турнирной таблицы чемпионата.
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