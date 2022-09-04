Нападающий «Ахмата» Конате назвал катастрофой судейство в матче с «Локомотивом»
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Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал судейство в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», в котором футболист был удалён на 28-й минуте встречи.
«Как судейство? Катастрофа. Удаление? Нельзя так», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Таким образом, после восьми сыгранных туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков, «Ахмат» — 11. Благодаря победе в этом матче подопечные Андрея Талалаева обгонят команду Йозефа Циннбауэра в турнирной таблице. В следующем туре железнодорожники сыграют с «Факелом» в Воронеже, а грозненцы — дома с клубом «Пари Нижний Новгород».
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