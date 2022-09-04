«Спартак» — «Зенит»: Чернов полторы минуты играл в одной бутсе

Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит на «Открытие Банк Арене» в Москве, игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.

Защитник «Спартака» Никита Чернов полторы минуты играл в одной бутсе, держа вторую в руке.

Фото: ООО «Национальный Спортивный Телеканал»

Видеоролик можно посмотреть в телеграм-канале «Мир Российской Премьер-Лиги».

После двух мячей «Зенита» в первые 15 минут второго тайма «Спартак» уступает со счётом 1:2. За красно-белых отличился Александр Соболев, за сине-бело-голубых — Деян Ловрен и Андрей Мостовой. По ходу матча повреждения получили полузащитники «Спартака» Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс, за команду дебютировал нападающий Кейта Бальде.