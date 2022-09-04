Александр Мостовой: Андрей должен был забить «Спартаку» три. Старший так не торопился

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от матча с «Зенитом» (1:2) в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Мы говорили, что «Спартак» в последнее время играет неплохо, но в первом тайме «Спартака» не было на поле. Играла одна команда — «Зенит». Другое дело, что счёт был в пользу «Спартака». Соболев сам себе сделал момент и забил. По статистике, конечно, кошмар. Подавляющее преимущество «Зенита» в первом тайме. Один Мостовой должен был забить три мяча. Однако такое бывает — торопился. Хотя старший Мостовой никогда так не торопился.



Во втором тайме, имея такое колоссальное преимущество, «Зенит» был обязан забивать. 20 ударов у команды. Счёт должен был быть разгромным. Многие говорят, что «Зенит» с таким составом должен быть первым — так и есть. А «Спартак» с таким составом если займёт ниже третьего места, то это беда. На замену выходят два нападающих: Бальде и Николсон. Назовите мне ещё команду, где такие замены.



Надо честно сказать, что «Спартак» сыграл очень слабо. Они должны радоваться этому счёту», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.