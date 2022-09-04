Ловрен рассказал, что игроки «Зенита» обсуждали в перерыве матча со «Спартаком»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями от матча санкт-петербургской команды с московским «Спартаком» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).
«Первая половина матча была очень интенсивная: много эмоций на поле, у нас было много шансов забить. У «Спартака» был один момент, и они его реализовали. Мы поговорили в раздевалке, что должны быть более сфокусированы, чтобы завершать моменты. Мы заслужили эту победу», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.
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