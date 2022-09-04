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Ловрен ответил на вопрос о доминировании «Зенита» в российском футболе

Ловрен ответил на вопрос о доминировании «Зенита» в российском футболе
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос о доминировании сине-бело-голубых в российском футболе.

«Спартак», ЦСКА, «Динамо» — это хорошие команды. Мы одни из лидеров чемпионата на данный момент, играем в хороший футбол. Но сезон длинный.

Когда смотришь на таблицу, все находятся близко. Разница в несколько очков. «Краснодар», тот же «Сочи». Лёгких игр нет.

Доминирование последних лет снижается? Если ты не хочешь выигрывать, не голоден до побед, тогда можешь проиграть чемпионат. Я думаю, каждый год «Зенит» показывает, что мы голодны до побед, хотим выигрывать чемпионат и титулы. У нас хороший характер», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После 8-го тура РПЛ «Зенит» опережает ближайших соперников, ЦСКА и «Краснодар», на три очка.

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