Ловрен ответил на вопрос о доминировании «Зенита» в российском футболе

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос о доминировании сине-бело-голубых в российском футболе.

«Спартак», ЦСКА, «Динамо» — это хорошие команды. Мы одни из лидеров чемпионата на данный момент, играем в хороший футбол. Но сезон длинный.



Когда смотришь на таблицу, все находятся близко. Разница в несколько очков. «Краснодар», тот же «Сочи». Лёгких игр нет.



Доминирование последних лет снижается? Если ты не хочешь выигрывать, не голоден до побед, тогда можешь проиграть чемпионат. Я думаю, каждый год «Зенит» показывает, что мы голодны до побед, хотим выигрывать чемпионат и титулы. У нас хороший характер», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После 8-го тура РПЛ «Зенит» опережает ближайших соперников, ЦСКА и «Краснодар», на три очка.