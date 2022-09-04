Губерниев: «Спартаку» пока рано играть такие матчи! Конкурентов у «Зенита» нет!

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» (1:2).



«Спартаку» пока рано играть такие матчи! Команда и сыровата, и исполнители скромнее, чем у «Зенита». Разом развалилась вся игра… Это при том, что всё складывалось поначалу отлично. В ключевых матчах дальше «Спартак», очевидно, будет терять очки. «Зенит», скорее всего, обыграет всех прямых конкурентов. Хотя, если честно, конкурентов у него нет!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.



После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.