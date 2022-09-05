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«Монако» обыграл «Ниццу», Головин вышел в стартовом составе

«Монако» обыграл «Ниццу», Головин вышел в стартовом составе
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Сегодня, 4 сентября, в матче 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Ницца» принимала «Монако». Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась победой гостей — 1:0.

Единственный мяч был забит монегасками на 69-й минуте. Гол был забит швейцарским форвардом Брилом Эмболо, голевую передачу выполнил бразильский защитник Каю Энрике.

Российский хавбек Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 90-й минуте. По данным портала WhoScored, полузащитник нанёс два удара по воротам (ноль — в створ), точность его передач составила 88,6%, всего им было сделано 60 касаний мяча.

Таким образом, после шести туров чемпионата Франции у «Ниццы» пять очков (16-е место), у «Монако» — восемь (10-е место). В следующем матче «орлята» сыграют с «Аяччо», а монегаски — с «Лионом».

Франция - Лига 1. 6-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 1
Монако
Монако
0:1 Эмболо – 69'
Комментарии
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