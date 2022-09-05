Алехандро Домингес: для меня большая радость вернуться в Казань

Бывший нападающий казанского «Рубина» Алехандро Домингес поделился эмоциями от посещения Казани.
«Для меня большая радость вернуться в этот город, ощущение, будто вернулся домой. Замечательное время я провёл в Казани, замечательный год в Санкт-Петербурге — везде у меня были замечательные отношения. Когда видишь такое отношение, это вселяет радость», – приводит слова Домингеса пресс-служба клуба.
Аргентинец перешёл в «Рубин» в январе 2004 года из «Ривер Плейт». Ровно через три года Домингеса приобрёл «Зенит». В Санкт-Петербурге Алехандро отыграл два года (64 матча, 10 голов, 15 результативных передач), после чего вернулся в «Рубин». Всего в 107 матчах за казанцев он забил 43 гола и отдал 24 ассиста. Позже игрок выступал за «Валенсию», «Олимпиакос» и «Райо Вальекано».
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