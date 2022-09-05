Домингес высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

Бывший нападающий казанского «Рубина» Алехандро Домингес высказал своё мнение об отстранении российских клубов от еврокубковых турниров.



«Данная ситуация не сильно зависит от нас. Есть люди, которые принимают эти решения. Это политический момент. Конечно, очень жаль, что такое происходит», – приводит слова Домингеса пресс-служба казанского клуба.



Из-за решения УЕФА российские клубы не смогут выступить в еврокубках, а сборная России – в Лиге Наций.

Аргентинец перешёл в «Рубин» в январе 2004 года из «Ривер Плейт». Ровно через три года Домингеса приобрёл «Зенит». В Санкт-Петербурге Алехандро отыграл два года (64 матча, 10 голов, 15 результативных передач), после чего вернулся в «Рубин». Всего в 107 матчах за казанцев он забил 43 гола и отдал 24 ассиста. Позже игрок выступал за «Валенсию», «Олимпиакос» и «Райо Вальекано».