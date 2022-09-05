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Домингес: меня звали в «Рубин» после отъезда из России

Домингес: меня звали в «Рубин» после отъезда из России
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Бывший нападающий казанского «Рубина» Алехандро Домингес рассказал о предложении вернуться в клуб.

«Меня звали в «Рубин» после отъезда из России только один раз — когда я был в «Ривере». Но то был разгар сезона — я не стал уходить и подводить команду. То, что меня чуть ли не каждое трансферное окно отправляли в «Рубин»? Я об этом ничего не знал», – приводит слова Домингеса Sport24.

Аргентинец перешёл в «Рубин» в январе 2004 года из «Ривер Плейт». Ровно через три года Домингеса приобрёл «Зенит». В Санкт-Петербурге Алехандро отыграл два года (64 матча, 10 голов, 15 результативных передач), после чего вернулся в «Рубин». Всего в 107 матчах за казанцев он забил 43 гола и отдал 24 ассиста. Позже игрок выступал за «Валенсию», «Олимпиакос» и «Райо Вальекано».

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