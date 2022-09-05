Капелло отреагировал на переход Кокорина в кипрский «Арис»

Бывший главный тренер сборной России, семикратный чемпион Италии в качестве наставника «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло отреагировал на переход российского нападающего Александра Кокорина в кипрский «Арис».
«Желаю удачи Кокорину на Кипре!», — приводит слова Капелло Sport24.
Напомним, ранее Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года. За «Арис» футболист выступает на правах аренды.
Нападающий также выступал за «Зенит», «Сочи» и московское «Динамо».
Кокорин выезжает из спорткомплекса «Фиорентины» на «Порше»
- 5 сентября 2022
-
05:58
-
05:27
-
05:14
-
04:55
-
04:54
-
04:43
-
04:26
-
04:04
-
04:02
-
03:57
-
03:40
-
03:18
-
03:00
-
02:56
-
02:42
-
02:19
-
02:12
-
01:45
-
01:31
-
00:58
-
00:51
-
00:33
-
00:28
-
00:24
-
00:17
-
00:17
-
00:05
-
00:04
-
00:03
- 4 сентября 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54