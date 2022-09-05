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Капелло отреагировал на переход Кокорина в кипрский «Арис»

Капелло отреагировал на переход Кокорина в кипрский «Арис»
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Бывший главный тренер сборной России, семикратный чемпион Италии в качестве наставника «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло отреагировал на переход российского нападающего Александра Кокорина в кипрский «Арис».

«Желаю удачи Кокорину на Кипре!», — приводит слова Капелло Sport24.

Напомним, ранее Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года. За «Арис» футболист выступает на правах аренды.

Нападающий также выступал за «Зенит», «Сочи» и московское «Динамо».

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