Тренер «Ариса» — о Кокорине: его высокий уровень виден сразу

Главный тренер кипрского клуба «Арис» Алексей Шпилевский прокомментировал дебют нападающего Александра Кокорина за команду. Россиянин был арендован у «Фиорентины» и вышел со скамейки запасных в матче с «Олимпиакосом» из Никосии (5:0).

«Для него было важно после долгого неигрового периода выйти на поле в официальном матче. Моментами было видно, что физически он ещё не готов играть 90 минут так, как мы хотим. Для начала надо поработать под нагрузками. Но его высокий уровень виден сразу.



Сыграет ли Кокорин с АПОЭлом? Посмотрим. Неделя у нас длинная. Мы играем в субботу. В основном составе ему ещё рано выходить, потому что надо добавлять нагрузки. Сегодня он сыграл тайм в товарищеском матче. Двусторонняя игра была для тех, кто вчера был вне заявки или провёл на поле меньше тайма.



Как его встретили в «Арисе»? Хорошо. Саша — адекватный компаньон, он общительный, со всеми беседует. У нас есть русскоговорящие — полузащитник Женя Яблонский, мой помощник из тренерского штаба. Так что всё в порядке. Команда хорошо встретила», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Голевая передача Кокорина в дебютном матче за «Арис». Видеоролик: