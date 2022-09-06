Карлес Пуйоль прокомментировал нахождение Пике и Альбы на скамейке «Барселоны»

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о нахождении на скамейке запасных команды Жорди Альбы и Жерара Пике.

«Я с ними не разговаривал. Они конкурентоспособные игроки и победители. Жорди и Жерар должны тренироваться на максимуме, я убеждён, что они понадобятся «Барселоне». Они должны подготовиться к выступлениям, когда команда в них действительно будет нуждаться», — приводит слова Пуйоля Football Espana в «Твиттере».

33-летний Альба в трёх матчах нынешнего сезона провёл на поле 126 минут, проиграв конкуренцию 18-летнему Алексу Бальде.

35-летний Пике в текущем сезоне на поле не появлялся, в центре обороны «Барселоны» играют Жюль Кунде и Эрик Гарсия.

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