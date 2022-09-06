Карлес Пуйоль прокомментировал нахождение Пике и Альбы на скамейке «Барселоны»

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о нахождении на скамейке запасных команды Жорди Альбы и Жерара Пике.
«Я с ними не разговаривал. Они конкурентоспособные игроки и победители. Жорди и Жерар должны тренироваться на максимуме, я убеждён, что они понадобятся «Барселоне». Они должны подготовиться к выступлениям, когда команда в них действительно будет нуждаться», — приводит слова Пуйоля Football Espana в «Твиттере».
33-летний Альба в трёх матчах нынешнего сезона провёл на поле 126 минут, проиграв конкуренцию 18-летнему Алексу Бальде.
35-летний Пике в текущем сезоне на поле не появлялся, в центре обороны «Барселоны» играют Жюль Кунде и Эрик Гарсия.
Видеообзор. «Севилья» — «Барселона». Испанская Примера – 2022/2023. 4-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 16 сентября 2022
-
07:35
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:19
-
05:43
-
05:36
-
05:05
-
04:49
-
04:41
-
04:33
-
04:22
-
04:01
-
03:58
-
03:37
-
03:37
-
03:26
-
03:17
-
03:10
-
02:45
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:52
-
01:50
-
01:31
-
01:31
-
01:18
-
00:58
-
00:43
-
00:36
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:10