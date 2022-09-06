«Зенит» раздавил «Спартак». Ну и где Промес? Обзор 8-го тура РПЛ

Представляем 17-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 8-й тур РПЛ. «Краснодар» зарубился с «Сочи», «Динамо» порадовало шедевром, ЦСКА устроил типичный выезд в Самару, а «Локомотив» опозорился. Ещё говорим о трансферной саге Арсена Захаряна и «Челси», ну и, конечно же, о суперматче «Спартак» — «Зенит».
Наш подкаст можно не только смотреть, но и слушать
Таймкоды:
0:00 — Всем привет! Миша вернулся.
0:26 — Отправляем Сперцяна в Европу. Ну и ещё двух человек.
4:02 — Гончаренко матерился, но псих всё равно Макаров.
8:00 — Почему Захарян не в «Челси»? Объясняем.
15:32 — Чалов — футболист-парадокс.
19:43 — «Локомотив» облажался. Почему проигрыш «Ахмату» — катастрофа.
24:28 — Хороним чемпионскую интригу в РПЛ?
27:27 — Много говорим о матче «Спартак» — «Зенит».
- 16 сентября 2022
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