Кунде считает победу в Лиге чемпионов реалистичной целью для «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде считает, что команде по силам выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Реалистичная ли цель — победа в Лиге чемпионов для «Барселоны»? Эм, да», — приводит слова Кунде пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере».

23-летний Кунде стал игроком «Барселоны» в июле 2022 года, перейдя из «Севильи» за € 50 млн. Долгое время каталонцы не могли заявить новичка на сезон, поэтому футболисту пришлось пропустить первые две игры в чемпионате Испании. После этого Кунде дважды выходил в стартовом составе «Барселоны» и отдал две результативные передачи.

Видеообзор. «Севилья» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур:

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