В МВД ответили на заявление «Спартака» о финансовых потерях из-за ограничений на стадионе

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) ответили на слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова. Ранее он заявил, что московский клуб несёт колоссальные финансовые потери вследствие наложенных на домашний стадион ограничений из-за отсутствия системы контроля и управления доступом (СКУД).
«В связи с распространённой пресс-службой ФК «Спартак» информацией о финансовых потерях, связанных с наложенными ограничениями, МВД России разъясняет, что с целью сохранения жизни и здоровья участников и зрителей мероприятий к объектам спорта, предусматривающим одновременное нахождение большого количества зрителей, правительством РФ установлен ряд требований по безопасности, которые обязательны к исполнению.
Организаторам футбольных матчей на стадионе «Открытие Банк Арена» в г. Москве неоднократно направлялись письма о ряде нарушений требований безопасности при проведении спортивных мероприятий. Все они были проигнорированы, а нарушения не устранены.
В связи с чем в отношении организаторов применялись меры административного воздействия. Также стоит отметить, что решения об ограничении билетной программы до 15 тысяч зрителей на матчи принимаются организатором соревнования во избежание административной ответственности», — сказано в заявлении на официальном сайт МВД.
Напомним, на данный момент из-за отсутствия указанного оборудования заполняемость домашней арены «Спартака» ограничена 18 тысячами зрителей при 45-тысячной вместимости стадиона.
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