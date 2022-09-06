Вратарь «Локо» Худяков: мне нравился Нойер, игру ногами и высокую позицию я брал у него

18-летний вратарь «Локомотива» Даниил Худяков назвал голкиперов, которые ему нравятся. Он подчеркнул, что перенял для себя игру ногами и высокую позицию вратаря «Баварии» Мануэля Нойера. Также Худяков признался, что представлял, какие эмоции Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» испытывает от своих сейвов.
«В академии в Черкизове нам стали проводить вратарскую теорию. Показывать нарезки действий разных вратарей: какие в их игре есть плюсы, какие минусы, чтобы ребята понимали, на что нужно ориентироваться. Мне нравились Буффон и Нойер. Игру ногами и высокую позицию я брал у Нойера. Сейчас мне нравятся Менди и Доннарумма.
Сравнивал ли я себя когда-то с Доннаруммой? Не сравнивал, но представлял, какие эмоции он испытывает от сейвов. Как бы я сыграл: пропустил или не пропустил, такого не было, а вот эмоции, которые они получали, мне хотелось бы испытать», — приводит слова Худякова официальный сайт «Локомотива».
Напомним, Худяков уже успел провести за основную команду «Локомотива» 23 матча, в которых пропустил 41 гол. При этом в пяти играх Даниил сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.
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