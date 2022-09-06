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Полузащитник «Спартака» Мартинс выбыл на 3 месяца из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Мартинс выбыл на 3 месяца из-за травмы
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра выбыл на длительный срок из-за травмы. По причине повреждения он пропустит около трёх месяцев, сообщил пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Полузащитник Кристофер Мартинс прошёл дообследование. К сожалению, у него выявлено серьёзное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления — 3 месяца», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, после восьми туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков. Отставание от идущего на первом месте «Зенита» — четыре очка. В последнем матче красно-белые уступили петербуржцам со счётом 1:2.

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