Полузащитник «Спартака» Мартинс выбыл на 3 месяца из-за травмы
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра выбыл на длительный срок из-за травмы. По причине повреждения он пропустит около трёх месяцев, сообщил пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.
«Полузащитник Кристофер Мартинс прошёл дообследование. К сожалению, у него выявлено серьёзное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления — 3 месяца», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, после восьми туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков. Отставание от идущего на первом месте «Зенита» — четыре очка. В последнем матче красно-белые уступили петербуржцам со счётом 1:2.
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