Инвестор «Химок» Садыгов решил отправить в отставку менеджмент клуба
Поделиться
Вслед за генеральным директором Дмитрием Ульяновым «Химки» покинет весь остальной менеджмент. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Клуб покинут: директор по правовым вопросам Евгений Кречетов, финансовый директор Александр Гордиенко, тренер «Химок» U19 Игорь Ющенко и директор школы Нияз Акбаров. Такое решение принял лично инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.
Подмосковные «Химки» в восьми матчах набрали семь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (20). В следующем туре чемпионата России «Химки» сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 10 сентября.
Новость по темеГлава селекционного отдела «Химок» покинет клуб
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00
-
03:52
-
03:38
Партнерский контент