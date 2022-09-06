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Инвестор «Химок» Садыгов решил отправить в отставку менеджмент клуба

Инвестор «Химок» Садыгов решил отправить в отставку менеджмент клуба
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Вслед за генеральным директором Дмитрием Ульяновым «Химки» покинет весь остальной менеджмент. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клуб покинут: директор по правовым вопросам Евгений Кречетов, финансовый директор Александр Гордиенко, тренер «Химок» U19 Игорь Ющенко и директор школы Нияз Акбаров. Такое решение принял лично инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

Подмосковные «Химки» в восьми матчах набрали семь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (20). В следующем туре чемпионата России «Химки» сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 10 сентября.

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