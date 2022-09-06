Йоканович прокомментировал переход Норманна в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал переход в стан бело-голубых полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Сегодня стало известно, что норвежец перешёл в московский клуб.

«У него есть опыт выступления в российском футболе, который поможет ему адаптироваться. Также у него есть опыт игры на международном уровне в составе сборной Норвегии. Именно такой футболист нам был нужен для усиления линии полузащиты. Он однозначно поможет нашей команде», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Матиас заявлял норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию.