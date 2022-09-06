Йоканович прокомментировал переход Норманна в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал переход в стан бело-голубых полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Сегодня стало известно, что норвежец перешёл в московский клуб.
«У него есть опыт выступления в российском футболе, который поможет ему адаптироваться. Также у него есть опыт игры на международном уровне в составе сборной Норвегии. Именно такой футболист нам был нужен для усиления линии полузащиты. Он однозначно поможет нашей команде», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.
Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Матиас заявлял норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию.
- 8 сентября 2022
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00
-
03:52
-
03:38