Оршич стал автором первого гола в Лиге чемпионов сезона-2022/2023

Полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич стал автором первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов. Он отличился в матче 1-го тура группы E с «Челси». На 13-й минуте Оршич вышел один на один с голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой и покатил мяч мимо вратаря. К середине первого тайма хозяева ведут в счёте 1:0.



Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Динамо» З: Ливакович, Мохарамми, Ристовски, Перич, Шутало, Адеми, Иванушец, Любичич, Мишич, Петкович, Оршич.



«Челси»: Кепа, Джеймс, Аспиликуэта, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Маунт, Хаверц, Стерлинг, Обамеянг.

В квартете Е, в котором соревнуются английский и хорватский клубы, представлены команды из Австрии и Италии. Это действующие победители своих лиг — «Ред Булл Зальцбург» и «Милан» соответственно. Сегодня также состоится встреча между «Миланом» и «Зальцбургом», она начнётся в 22:00 мск.