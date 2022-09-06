Ларин: моя ситуация с обвинением — ничто по сравнению с тем, что пережила семья

Бывший гендиректор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин рассказал о своём настроении касательно уголовного дела, возбужденного против него.

«Выдержу ли по здоровью? Не знаю… У меня бабушка провела 18 лет в лагерях. В один момент её водили на расстрел — не расстреляли. Пугали таким образом. Когда вспоминаю историю своей семьи, когда деда расстреляли, бабушку, которая сидела 18 лет, отца, которого отдали в детский дом в два года… Моя ситуация с обвинением — ничто по сравнению с тем, что пережила семья. Надо находить силы и оставаться человеком в любой ситуации», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии.