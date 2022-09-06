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«Челси» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов

«Челси» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов
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В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 загребское «Динамо» принимало лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич. Результативную передачу отдал форвард хорватского клуба Бруно Петкович.

Соперниками загребского «Динамо» и «Челси» по группе Е в Лиге чемпионов являются «Ред Булл Зальцбург» и «Милан». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 14 сентября.

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
06 сентября 2022, вторник. 19:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон, Англия
1:0 Оршич – 13'
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