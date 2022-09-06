«Челси» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 загребское «Динамо» принимало лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич. Результативную передачу отдал форвард хорватского клуба Бруно Петкович.



Соперниками загребского «Динамо» и «Челси» по группе Е в Лиге чемпионов являются «Ред Булл Зальцбург» и «Милан». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 14 сентября.