Уциев рассказал, что говорил Талалаев игрокам «Ахмата» в перерыва матча с «Локомотивом»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев рассказал, что тренер Андрей Талалаев говорил игрокам в перерыве матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).



«Мне трудно сказать по поводу эпизода с пенальти, повтор ещё не смотрел. Миранчук бежал впереди меня, я чувствовал, что ноги могут зацепиться за его, и вроде я пытался сделать так, чтобы контакта не было. Но Антон упал, судья решил посмотреть момент и после поставил пенальти.



Несмотря на удаление, Андрей Викторович сказал, чтобы мы продолжали играть так, как играли до удаления. У нас будет момент, чтобы забить, надо продолжать биться. У нас не было установки сесть в оборону и играть на удержание счёта. При выходе из обороны мы не должны были действовать по принципу бей-беги, наоборот, нам надо было зацепиться за мяч и тогда момент обязательно появится. Так и произошло. Как оценю начало сезона? Могло быть и лучше», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.