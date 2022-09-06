Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси принимает участие в 19-м сезоне Лиги чемпионов. Больше только у Касильяса

Месси принимает участие в 19-м сезоне Лиги чемпионов. Больше только у Касильяса
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в данный момент принимает участие в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом». Для аргентинца этот розыгрыш еврокубка стал 19-м в карьере. Об этом сообщает BBC. После первого тайма парижане ведут в противостоянии с туринцами со счётом 2:0 — дубль на счету Килиана Мбаппе.

У бывшего нападающего «Реала» Криштиану Роналду, сейчас выступающего за «Манчестер Юнайтед», аналогичный показатель по числу сезонов, проведённых в Лиге чемпионов. Больше в еврокубке участвовал только экс-вратарь «сливочных» Икер Касильяс. Роналду сейчас 37 лет, Месси — 35. Месси — четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, Роналду — пятикратный обладатель кубка Лиги чемпионов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Ювентусом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022