Месси принимает участие в 19-м сезоне Лиги чемпионов. Больше только у Касильяса

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в данный момент принимает участие в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом». Для аргентинца этот розыгрыш еврокубка стал 19-м в карьере. Об этом сообщает BBC. После первого тайма парижане ведут в противостоянии с туринцами со счётом 2:0 — дубль на счету Килиана Мбаппе.
У бывшего нападающего «Реала» Криштиану Роналду, сейчас выступающего за «Манчестер Юнайтед», аналогичный показатель по числу сезонов, проведённых в Лиге чемпионов. Больше в еврокубке участвовал только экс-вратарь «сливочных» Икер Касильяс. Роналду сейчас 37 лет, Месси — 35. Месси — четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, Роналду — пятикратный обладатель кубка Лиги чемпионов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Ювентусом».
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