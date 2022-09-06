«ПСЖ» — «Ювентус»: гости отыграли один мяч

В эти минуты в Париже на стадионе «Парк де Пренс» проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «ПСЖ» принимает «Ювентус».



Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте. Килиан Мбаппе забил, воспользовавшись результативной передачей Неймара. А уже на 22-й минуте французский нападающий оформил дубль. На этот раз ему ассистировал Ашраф Хакими. На 53-й минуте Уэстон Маккенни сократил отставание «Юве» в счёте. Ему ассистировал Филип Костич.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Ювентус».

«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Верратти, Витинья, Хакими, Нуну Мендеш, Месси, Мбаппе, Неймар.



«Ювентус»: Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Паредес, Миретти, Рабьо, Костич, Куадрадо, Милик, Влахович.



Соперниками «Пари Сен-Жермен» и туринского «Ювентуса» по группе Н в Лиге чемпионов являются «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».