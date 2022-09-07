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Фанаты «Динамо» Загреб сожгли на трибунах флаг УЕФА

Фанаты «Динамо» Загреб сожгли на трибунах флаг УЕФА
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Фанаты загребского «Динамо» во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сожгли флаг УЕФА. Хорватские футболисты сняли официальный флаг организации и подожгли его.

Встреча команд закончилась победой «Динамо» со счётом 1:0. На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич. Результативную передачу отдал форвард хорватского клуба Бруно Петкович.

Соперниками загребского «Динамо» и «Челси» по группе Е в Лиге чемпионов являются «Ред Булл Зальцбург» и «Милан». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 14 сентября.

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