Фанаты «Динамо» Загреб сожгли на трибунах флаг УЕФА
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Фанаты загребского «Динамо» во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сожгли флаг УЕФА. Хорватские футболисты сняли официальный флаг организации и подожгли его.
Встреча команд закончилась победой «Динамо» со счётом 1:0. На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич. Результативную передачу отдал форвард хорватского клуба Бруно Петкович.
Соперниками загребского «Динамо» и «Челси» по группе Е в Лиге чемпионов являются «Ред Булл Зальцбург» и «Милан». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 14 сентября.
Новость по теме«Челси» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов
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