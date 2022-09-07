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Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября, турнирная таблица
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Во вторник, 6 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Состоялось восемь матчей групп E, F, G и H.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты первого игрового дня.

Группа E
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Челси» (Англия) – 1:0
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Милан» (Италия) – 1:1

Группа F
«Селтик» (Шотландия) – «Реал» (Испания) – 0:3
«РБ Лейпциг» (Германия) – «Шахтёр» (Украина) – 1:4

Группа G
«Севилья» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:4
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Копенгаген» (Дания) – 3:0

Группа H
«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Ювентус» (Италия) – 2:1
«Бенфика» (Португалия) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – 2:0

Лига чемпионов - 2022/23. Групповой этап. Турнирная таблица

В среду, 7 сентября, состоятся ещё восемь матчей 1-го тура группового этапа, в их числе «Наполи» — «Ливерпуль», «Интер» — «Бавария», «Атлетико» — «Порту» и другие.

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