Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября, турнирная таблица

Во вторник, 6 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Состоялось восемь матчей групп E, F, G и H.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты первого игрового дня.



Группа E

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Челси» (Англия) – 1:0

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Милан» (Италия) – 1:1



Группа F

«Селтик» (Шотландия) – «Реал» (Испания) – 0:3

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Шахтёр» (Украина) – 1:4



Группа G

«Севилья» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:4

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Копенгаген» (Дания) – 3:0



Группа H

«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Ювентус» (Италия) – 2:1

«Бенфика» (Португалия) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – 2:0

В среду, 7 сентября, состоятся ещё восемь матчей 1-го тура группового этапа, в их числе «Наполи» — «Ливерпуль», «Интер» — «Бавария», «Атлетико» — «Порту» и другие.