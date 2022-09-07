Автор дубля в матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» высказался о победе «Шахтёра» в Германии

Полузащитник украинского «Шахтёра» Марьян Швед прокомментировал дубль в матче с «РБ Лейпциг», победу команды и успешный старт в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Невероятный день. Хочу поблагодарить бога за шанс. Думаю, такие голы, как первый, забиваются не просто так, а благодаря моему труду и вере в себя. Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили эту победу! У нас был план биться за каждый мяч, выигрывать единоборства и показывать свою игру.
В какой момент почувствовали, что не отпустим победу? Когда прозвучал финальный свисток. Если честно, на 90-й минуте я уже понял, что мы победим. Но во время самой игры все также верили в победу», – приводит слова Шведа официальный сайт «Шахтёра».
Воспитанник львовских «Карпат» Швед перешёл в «Шахтёр» только неделю назад – 1 сентября. Ранее он был игроком бельгийского «Мехелена». В игре с «РБ Лейпциг» он забил на 16-й минуте после ошибки вратаря хозяев Петера Гулачи, а на 58-й минуте оформил дубль после удара с рикошетом от Вилли Орбана.
- 8 сентября 2022
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