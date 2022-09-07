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Экс-тренер «Торпедо»: с приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус

Экс-тренер «Торпедо»: с приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус
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Бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев рассказал, что изменилось с приходом в клуб Ильи Геркуса.

«У нас была хорошая коммуникация – с Денисом Масловым и спортивным директором Максимом Ляпиным. Эти люди делали многое для команды, что скрыто от глаз болельщиков и специалистов. Мы всегда чувствовали их поддержку и могли положиться на них в любых вопросах, но когда зашёл Геркус, то уже пошёл другой процесс. Всё пошло совсем в другую сторону. Какие-то другие цели, наверное, ставились. Та команда, которая по частичкам собиралась, это тоже почувствовала. Стало понятно, под кого это приход. Всё стало рушиться на глазах. С приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус – ребята не понимали, что с ними будет. Становилось очевидно, что грядут перемены. Все в команде это чувствовали», – рассказал Лосев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Виктором Лосевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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