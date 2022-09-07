«Он почувствовал что-то в колене». Куртуа высказался о травме Карима Бензема

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал повреждение Карима Бензема, которое нападающий получил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком».
«Мы мало что знаем об этом. Когда я забрал мяч после углового, быстро отправил его Бензема – именно тогда он почувствовал что-то в колене. Я не думаю, что это что-то серьёзное. Возможно, у Карима появилось какое-то ощущение и он решил не рисковать. Надеюсь, что ничего страшного. Но в любом случае у нас есть другие футболисты, которые могут сыграть на этой позиции», – приводит слова Куртуа официальный сайт «Реала».
Напомним, Бензема был заменён на 30-й минуте. Французский нападающий покинул поле, прихрамывая. Вместо него вышел бельгиец Эден Азар, который отметился результативной передачей и голом.
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