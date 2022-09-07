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Тихонов: потеря Мартинса — шанс для Умярова

Тихонов: потеря Мартинса — шанс для Умярова
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о долгосрочной травме игрока красно-белых и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса.

«В данный момент потеря Мартинса — это серьёзно. Сейчас он набрал неплохую форму и в начале сезона показывал уверенную игру. Очень жаль, что Мартинс выбыл на такой долгий срок. Это шанс для Умярова закрепиться в основном составе», – приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, после восьми туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков. Отставание от идущего на первом месте «Зенита» — четыре очка. В последнем матче красно-белые уступили сине-бело-голубым со счётом 1:2.

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