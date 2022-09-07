Вратарь «РБ Лейпциг» Гулачи назвал четыре пропущенных гола от «Шахтёра» автоголами

Голкипер немецкого «РБ Лейпциг» Петер Гулачи прокомментировал поражение 1:4 в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром».



«Их первый гол был моей большой ошибкой – этого не должно было случиться. Дальше мы отыгрались, сравняли счёт. Второй гол «Шахтёра» стал для нас настоящим моральным ударом. Не ищу оправданий, но мы выкладывались на протяжении всех 90 минут. Уступая 1:2, больше раскрылись, не были так надёжны в обороне.



Мы играли неплохо, очень хотели победить, но сейчас многое против нас. На данном этапе мы склонны допускать ошибки – и за это наказаны. Тренер не имеет никакого отношения к нашим ошибкам на поле, он не может ничего поделать с тем, какие голы мы пропустили, ведь мы рисковали и шли создавать моменты. Четыре пропущенных нами гола фактически были четырьмя автоголами», – приводит слова Гулачи официальный сайт «РБ Лейпциг».