Мбаппе рассказал о своей новой роли в «ПСЖ»

23-летний французский нападающий Килиан Мбаппе, выступающий за «Пари Сен-Жермен», высказался о прошедшем матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» (2:1), а также раскрыл подробности о своей новой роли в команде.

«У меня новая роль в команде. Тренер хочет, чтобы я одновременно был в центре атаки, чтобы я мог проникнуть за оборону и чтобы я был связующим звеном между Месси и Неймаром. Я пытаюсь как можно лучше приспособиться к этой новой роли, стараясь при этом что-то изменить.

Мы счастливы. Я думаю, что мы могли бы дать себе право на ошибку раньше и немного прибавить во втором тайме. Даже в первом тайме мы могли бы это сделать, но мы сделали самое главное. Мы играли хорошо и добились победы в потрясающей домашней атмосфере. Мы всегда хотим играть против больших команд — вот ради этого и нужна Лига чемпионов. Это та атмосфера, которую мы любим; матчи, подобные этому, в которых вы должны проявить характер», — приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в шести встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами. Его трансферная стоимость оценивается в € 160 млн, а контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.