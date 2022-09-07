Киллиан Мбаппе признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Ювентус»
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Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе стал лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», сообщает пресс-служба УЕФА.
Мбаппе отметился дублем в этом матче. Первый гол он забил на пятой минуте встречи после передачи бразильского нападающего Неймара, а второй мяч был забит французом на 22-й минуте игры. Тогда ему отдал пас Ашраф Хакими из Марокко.
На 53-й минуте Уэстон Маккенни сократил отставание «Юве» в счёте. Ему ассистировал Филип Костич. Больше забить командам так и не удалось.
Соперниками «Пари Сен-Жермен» и туринского «Ювентуса» по группе Н в Лиге чемпионов являются «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».
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