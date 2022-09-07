Рудаков: от звонка Кафанова я растерялся! Знал, что это лучший тренер по вратарям в России

Голкипер «Ростова» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финскую «Хонку», рассказал, как состоялся его трансфер из «Зенита». Он поделился эмоциями от первого общения с Виталием Кафановым, который является тренером вратарей в ростовском клубе.
«На меня вышел Виталий Кафанов. От его звонка я аж немного растерялся! А после понял: хочу поработать с ним. Знал, что это лучший тренер по вратарям в России. Кафанов издал свою книгу, которую я посоветовал бы прочитать начинающим вратарям и профессионалам. Ещё создал свой чат, где тренеры и вратари со всего СНГ обмениваются информацией во вратарской сфере. Там около 300 тренеров и вратарей.
Что мне дала работа с Кафановым? Пересмотрел многое во вратарском мастерстве. Взрывную силу ног, игру один на один, на выходах», — цитирует Рудакова Sport24.
- 8 сентября 2022
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