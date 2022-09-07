Хулен Лопетеги: у «Севильи» трудный период. Мы должны стиснуть зубы и изменить ситуацию

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (0:4).
«Соперник заслужил победу, но во время матча у нас были свои опасные моменты. В начале второго тайма нам удалось доставить им больше проблем, но именно тогда мы вновь пропустили, и от этого гола было трудно оправиться.
Сейчас у «Севильи» трудный период, из которого необходимо выйти как можно скорее. Мы не там, где хотели бы быть, по многим причинам. Но впереди ещё много матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Мы должны стиснуть зубы и изменить ситуацию. Чтобы это сделать, команда должна объединиться. Нет никакого волшебного ингредиента, ничего особенного. Но чем хуже ситуация, тем сильнее я себя чувствую», — приводит слова Лопетеги AFP.
- 8 сентября 2022
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