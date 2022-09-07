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Дубль Мбаппе и ошибка Доннаруммы — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ювентус»

Дубль Мбаппе и ошибка Доннаруммы — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ювентус»
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В Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» принимал «Ювентус». Встреча закончилась победой парижан со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте. Килиан Мбаппе забил, воспользовавшись результативной передачей Неймара. А уже на 22-й минуте французский нападающий оформил дубль. На этот раз ему ассистировал Ашраф Хакими. На 53-й минуте Уэстон Маккенни сократил отставание «Ювентуса» в счёте. Ему ассистировал Филип Костич.

Напомним, соперниками «Пари Сен-Жермен» и туринского «Ювентуса» по группе Н в Лиге чемпионов являются «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».

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